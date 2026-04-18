Serie B, Juve Stabia-Catanzaro: un Menti caldissimo per accantonare i guai societari

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 19

Sarà il signor Turrini di Siena a dirigere la sfida in programma stasera allo stadio Menti tra Juve Stabia e Catanzaro, match che può significare tantissimo in chiave playout soprattutto per i campani che, ancora una volta, dovranno provare a isolarsi dalle serie problematiche societarie spinti da un pubblico che potrebbe lanciare un segnale gremendo come mai era accaduto prima le scalee di un impianto trasformatosi in un fortino in questo biennio di B. Occhio però ai giallorossi, puniti spesso in zona Cesarini: viceversa la classifica, già lusinghiera, sarebbe ancora più prestigiosa.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Out Candellone: la società spera di poterlo avere a disposizione negli eventuali e quanto mai probabili spareggi playoff. Non sta benissimo nemmeno Bellich a causa di un affaticamento muscolare e il mister, dopo un confronto con lo staff medico, ha deciso di non convocarlo anche a scopo precauzionale. In difesa, dunque, toccherà a Giorgini, Varnier e Dalle Mura, favorito su Diakitè. Importante il recupero di Leone, pronto a riprendere il posto in cabina di regia. Al suo fianco ci saranno Mosti e Correia sta meglio anche Zeroli ma anche in questo caso il diktat è quello di non rischiare. In avanti Gabrielloni e Okoro.

COME ARRIVA IL CATANZARO

“Le assenze non mi spaventano” ha detto in conferenza stampa mister Aquilani che, per la gara di oggi, ha convocato anche tre elementi della Primavera. L’assenza più pesante è ovviamente quella di capitan Iemmello, uno dei trascinatori del gruppo. In avanti, al suo posto, possibile che il mister giallorosso opti per il tandem Di Francesco-Nuamah a supporto di Pittarello. In mediana potrebbe esserci una nuova chance da titolare per Oudin, chiamato a fare la differenza in questo finale di stagione dopo mesi decisamente altalenanti. In difesa rientra Brighenti.