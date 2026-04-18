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Scudetto a un passo dopo il 3-0 al Cagliari, QS in apertura: "Super Inter a cavallo"

Scudetto a un passo dopo il 3-0 al Cagliari, QS in apertura: "Super Inter a cavallo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:48Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Super Inter a cavallo" scrive il QS in apertura. Tre a zero a Cagliari con le reti nel secondo tempo firmate da Thuram, Barella e Zielinski e vittoria del campionato ormai più vicina. La palla ora passa al Napoli, che se la vedrà domani al "Maradona" contro la Lazio. Ma intanto il countdown per il 21° scudetto dell'Inter è già partito.

Ko Como - "Como, nuovo stop. La Champions è più lontana": 2-1 del Sassuolo sulla squadra di Fabregas nel match delle 18.30. Grande prestazione dei neroverdi che hanno annichilito i lariani con le ripartenze vincenti di Volpato e Nzola. La rete di Paz non è bastata a evitare la seconda sconfitta consecutiva per il Como.

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