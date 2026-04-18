Serie B, Mantova-Avellino: chi vince può blindare la salvezza, Mancuso sfida Biasci

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Toccherà al signor Andrea Calzavara di Varese dirigere uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza. Se è vero che il vantaggio sulla zona rossa è tutto sommato discreto, è altrettanto vero che la B riserva sempre ogni tipo di sorpresa e sia il Mantova, sia l’Avellino proveranno a portare a casa l’intera posta in palio e chiudere virtualmente il discorso. All’andata finì 0-0.

COME ARRIVA IL MANTOVA

I biancorossi stanno vivendo un momento particolarmente positivo, alla lunga ha funzionato la cura Modesto. Ben 17 punti nelle ultime 10 gare per i virgiliani, capaci di ottenere 4 vittorie nelle precedenti 5 sfide al Martelli. Sei gli assenti in casa lombarda: out Trimboli, Bonfanti, Meroni, Muci, Mensah e Ligue. Occhio alla composizione del reparto offensivo, con il doppio trequartista alle spalle di una punta. Dovrebe toccare al terzetto Buso-Marras-Mancosu, centravanti di grandissima esperienza che sta ritrovando brillantezza dopo un girone d’andata al di sotto di aspettative e potenzialità. In difesa imprescindibile Radaelli, con Bardi tra i pali. In mediana Kouda favorito su Zuccon.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Out Reale, Milani e Sgarbi, quest’ultimo alle prese con una distorsione alla caviglia. Sarà ancora 4-3-1-2 per mister Ballardini, con il solito ballottaggio tra Tutino e Patierno per affiancare bomber Biasci. In mediana non ci saranno novità: Palmiero in cabina di regia, Besaggio e Sounas mezzali di inserimento e Palumbo trequartista in fase di possesso. Torna nell’elenco dei convocati Izzo, pronto a formare con Simic un tandem molto forte sul piano fisico. Sulle fasce Sala e Cancellotti.