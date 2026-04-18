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Serie B, Spezia-Sudtirol: punti pesanti al Picco

Serie B, Spezia-Sudtirol: punti pesanti al PiccoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:24Serie B
Davide Verduci

Nel pomeriggio primaverile di aprile, Spezia e Sudtirol si sfidano per la 35ª giornata di Serie B mettendo in palio punti che pesano il doppio. Per i padroni di casa, attualmente inchiodati all'ultimo posto in classifica, il match contro gli altoatesini è l'ultima chiamata: una vittoria è indispensabile per non veder scivolare via le ultime speranze di permanenza nella categoria. Il Sudtirol arriva in Liguria con un margine di relativa sicurezza, occupando la 10ª posizione, ma non può permettersi distrazioni. Se un successo rilancerebbe le ambizioni play-off della squadra di Bolzano, una sconfitta potrebbe riaprire scenari pericolosi in ottica playout, complicando il finale di stagione. I precedenti al Picco sorridono agli aquilotti, storicamente dominanti tra le mura amiche contro i tirolesi, ma il Sudtirol ha già dimostrato di poter colpire vincendo la gara d'andata per 2-1.

COME ARRIVA LO SPEZIA - La situazione in casa Spezia è a dir poco critico. Ultimi in classifica con soli 30 punti, gli uomini di Luca D’Angelo hanno a disposizione appena quattro partite per evitare un naufragio che sembra ormai segnato. La sfida odierna contro il Sudtirol rappresenta l'ultima vera ancora di salvezza: un successo oggi permetterebbe di rifiatare e accorciare le distanze da una zona playout lontana 4 lunghezze e da una salvezza diretta che dista invece 6 punti. L'illusione della grande rimonta contro il Monza di inizio marzo è stata spazzata via da una striscia di cinque risultati deludenti. I numeri parlano chiaro: peggior attacco del torneo (32 gol fatti) e record negativo di sconfitte (18 su 34 gare). In questo scenario, il fattore campo sarà determinante. Lo storico stadio "Picco", da sempre dodicesimo uomo e fortino inespugnabile, ha visto quest'anno crollare le certezze dei bianconeri in troppe occasioni. Oggi, però, l'apporto del pubblico spezzino non è solo un auspicio, ma una necessità vitale per spingere la squadra oltre l'ostacolo e mantenere accesa la fiammella della speranza.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Gli altoatesini si presentano in Liguria con una classifica che riflette una stagione vissuta costantemente sul filo dell'equilibrio. Con i playoff distanti solo 4 punti e un margine di sicurezza di 5 lunghezze sulla zona playout, il Sudtirol si trova in un vero e proprio bivio stagionale. Una vittoria al "Picco" blinderebbe quasi matematicamente la permanenza in categoria, garantendo allo stesso tempo la spinta necessaria per lanciarsi con decisione verso la post-season. Tuttavia, il trend recente obbliga alla cautela. Il bottino di soli 3 punti nelle ultime 6 partite (frutto di tre pareggi e tre sconfitte) ha frenato bruscamente la marcia dei biancorossi, impedendo loro di chiudere anticipatamente il discorso salvezza. Quella di oggi non è quindi solo una trasferta insidiosa, ma l'occasione per invertire la rotta e trasformare un finale di campionato potenzialmente anonimo in una nuova, esaltante rincorsa agli spareggi promozione.

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