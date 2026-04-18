Trapani, Antonini: "Il Crotone non paga, io umiliato tutto l'anno pur pagando tutto"

Valerio Antonini è un fiume in piena. Dopo la Ternana, il presidente del Trapani, si sfoga sui propri canali social anche sul mancato pagamento della rata di aprile da parte del Crotone, con i rossoblù che inizieranno il campionato successivo con una penalizzazione: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze, ed è venuto a Trapani anche a fare il bello a petto in fuori. Questo il sistema che funziona? Così si fa FIGC e Procura? Vorrei che si elencasse quanto deve il Fc Trapani dal 1 luglio a oggi per emolumenti e tasse di questa stagione e quanto le altre società? Anche quelle che faranno i playoff. Senza pagare. Verranno escluse dai playoff o siccome la furbizia sta nel non pagare la rata di Aprile verranno risparmiate? Perché i giochetti dei numeri e dei punti gli permettono di non pagare ora? O varrà come dovrebbe l’afflittività e quindi pagheranno con punti nel prossimo campionato? Pagheranno per iscriversi al prossimo campionato? E che fideiussioni hanno usato? Chiederò accesso agli atti di tutte le partecipanti al girone C per avere prontezza della realtà dei fatti.

Sono stato umiliato pubblicamente per 1 anno, dicendo che non pagavo quando avevo pagato tutto come la Procura e la FIGC sa benissimo. Ora è giusto ora andare a fondo e capire la verità sul sistema Calcio Serie C. E se i miei pifferi parlassero... chissà".