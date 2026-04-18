Serie B. Empoli-Virtus Entella: chi vince fa un passo decisivo verso la salvezza

Si avvicina il momento della verità. Al “Carlo Castellani” di Empoli va in scena uno scontro diretto che profuma di Serie B anche per la prossima stagione. A 360 minuti dal termine della regular season, i padroni di casa, guidati da Fabio Caserta, ospitano la Virtus Entella di Andrea Chiappella in una gara che vale molto più di tre punti. Il verdetto è semplice: chi vince si allontana pericolosamente dalle sabbie mobili della zona playout, chi perde rischia di essere risucchiato in un finale di campionato da brividi. Due squadre separate da un solo punto (36 contro 35), con i liguri che rappresentano l’ultimo vero ostacolo diretto nel cammino degli Azzurri. Dopo questa sfida, l’Empoli affronterà squadre meno coinvolte nella lotta per non retrocedere, rendendo il confronto di domenica ancora più decisivo.

C’è un’altra variabile da non sottovalutare. All’andata l’Empoli perse 1-0 al “Sannazzari”, quindi per ribaltare il confronto diretto servirà una vittoria con almeno due gol di scarto. In caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti potrebbero rivelarsi decisivi per il posizionamento finale. Al momento, gli Azzurri sono in vantaggio su Padova e Bari, ma sotto con Reggiana e Pescara; con lo Spezia c’è equilibrio (due pareggi) e si guarderebbe alla differenza reti generale. Attenzione anche alla classifica avulsa in caso di parità tra più squadre. Insomma, al Castellani si gioca una fetta importante di futuro. Chi sorriderà al fischio finale?

COME ARRIVA L’EMPOLI - L’Empoli arriva all’appuntamento con il fiatone ma con la consapevolezza di giocare in casa. I 36 punti conquistati finora valgono una salvezza virtuale, ma il margine sulla zona playout è di una sola lunghezza. Troppo poco per stare tranquilli. La partita contro l’Entella è quindi un’occasione d’oro per fare un discreto passo avanti verso la permanenza nella prossima Serie BKT. Caserta deve fare i conti con l’assenza del solo Pellegri, ma per il resto la rosa è al completo. Rispetto all’ultima uscita, si attendono diversi cambiamenti. L’indiscrezione più importante riguarda Elia, pronto a giocare dal primo minuto come mezzapunta in un modulo che dovrebbe essere il 4-3-2-1. Con l’ex Spezia a supporto dell’unica punta Shpendi, l’Empoli cercherà di fare la partita e avvicinare la salvezza.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Dall’altra parte, la Virtus Entella arriva con il coltello tra i denti. I liguri sono la prima squadra in zona spareggi salvezza (quota 35) e sognano il sorpasso per uscire almeno per una giornata dalla zona calda. La classifica compatta – sette squadre racchiuse in sette punti tra quota 37 e 30 – rende ogni match una finale. E i biancocelesti non vogliono fallire l’appuntamento. Chiappella deve gestire qualche assenza di peso. Tra i pali non dovrebbe recuperare Colombi, mentre a centrocampo mancherà lo squalificato Squizzato. Al loro posto pronti Del Frate e Karic. Il vero rebus è in attacco: Debenedetti, non convocato nell’ultima sfida contro il Venezia, è in dubbio e verrà valutato solo all’ultimo momento. Per il resto, l’Entella si affiderà al suo 3-4-1-2 con Guiu e Cuppone come terminali offensivi.