Serie B, Modena-Frosinone: Sottil per ipotecare i playoff

Trentacinquesima giornata del campionato di Serie B apertasi ieri con Sampdoria e Monza, e che proseguirà tra oggi e domani con tante sfide interessanti, tra cui quella del Braglia con il Modena pronta a ricevere il Frosinone di Massimiliano Alvini.

COME ARRIVA IL MODENA

Dopo aver acciuffato un pari al Ceravolo in pieno recupero grazie alla rete di Pedro Mendes, i canarini vogliono aggiungere fieno in cascina per ipotecare un posto playoff, provando ad agganciare la quinta posizione che vorrebbe dire poi sfidare l'ottava forza eventualmente al primo turno degli spareggi. La squadra di Alvini ha dimostrato di sapersi esaltare al Braglia contro le grandi squadre, risaltando una fase difensiva tra le più solide e rigide dell'intero campionato per limitare la truppa di Alvini, sempre pericolosa.

COME ARRIVA IL FROSINONE

I frusinati arrivano alla sfida consapevoli dell'ostico scoglio da dover superare quest'oggi. Un successo avvicinerebbe sempre di più il Frosinone a una promozione diretta, che, salvo la trasferta di Castellammare di Stabia, avrebbe poi due gare allo Stirpe con Carrarese e Mantova, non proibitive. L'andata terminò con un divertentissimo due pari grazie alla rimonta dei canarini con le firme di Zampano e Massolin, al 92'. I frusinati lontano dallo Stirpe hanno un andamento da capogiro, essendo di gran lunga la prima forza del campionato con ben 34 punti ottenuti (seguono Venezia e Monza a parimerito a quota 27).