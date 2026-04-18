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Il Como rischia di perdere la Champions e il merito è del Sassuolo. Fabregas: "Poteva finire 5-1"

Il Como rischia di perdere la Champions e il merito è del Sassuolo. Fabregas: "Poteva finire 5-1"TUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Il Sassuolo rallenta la corsa Champions del Como e alimenta i sogni della Juventus. Al Mapei Stadium finisce 2-1 per la squadra di mister Fabio Grosso, capace di colpire nel finale del primo tempo e poi resistere nella ripresa. Decisivo il micidiale uno-due tra il 43’ e il 45’, con Volpato e Nzola a sfruttare al meglio le ripartenze neroverdi. Il Como accorcia al 45’+3 con Nico Paz, ma nella ripresa non riesce a completare la rimonta. Tre punti preziosi per il Sassuolo, che infliggono la seconda sconfitta consecutiva ai lariani (un solo punto nelle ultime tre partite).

A fine gara, grande soddisfazione nelle parole di Fabio Grosso: "Sono contentissimo, molto. Ho detto ai ragazzi che mi hanno emozionato perché oggi era un livello altissimo e invece siamo stati dentro, abbiamo capito i momenti della gara, abbiamo attaccato per poter segnare, e sono contentissimo di tutti perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Quello di oggi è un segnale positivo, i ragazzi hanno fatto un capolavoro e faccio loro i miei complimenti".

Di tutt’altro umore Cesc Fabregas, che non ha cercato alibi: "Quando si perde, si cercano sempre alibi. Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al Sassuolo, oggi Grosso ha fatto una masterclass e avremmo potuto perdere 5-1. Non eravamo lucidi, muovevamo la palla troppo lentamente e Laurienté era difficile da controllare. Si guarda alla prossima. Ogni partita è diversa, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare".

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