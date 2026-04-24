Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ROMA, LA GUERRA È VINTA DA GASPERINI: RANIERI VERSO L'ADDIO. INTER, ACCORDO DI MASSIMA CON MUHAREMOVIC, RITORNO DI FIAMMA PER CURTIS JONES. JUVE, TRATTATIVE IN STANDBY CON VLAHOVIC. TROPPI STOP, IL CLUB VUOLE CAPIRE LE SUE CONDIZIONI. NAPOLI, TUTTO FERMO PER IL RINNOVO DI SPINAZZOLA: L'ESTERNO VALUTA OFFERTE DI ALTRI CLUB

Ranieri dice addio, Gasperini resta. Questo lo scenario che sta per concretizzarsi in casa Roma. Come detto, le notizie delle ultimissime ore sembrano fare chiarezza si quella che sarà la scelta - se così si può dire - dei Friedkin. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, infatti, si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini. Per questo, è atteso un possibile comunicato per ufficializzare l'interruzione del rapporto fra l'attuale senior advisor e il club giallorosso. In tutto questo clima delicato - e in attesa di ulteriori aggiornamenti - non sono previsti cambiamenti nell'avvicinamento alla sfida che vedrà la Roma impegnata sabato pomeriggio sul campo del Bologna. È infatti regolarmente in programma la consueta conferenza stampa di vigilia di mister Gasperini, prevista per domani a Trigoria alle 13.30. Un appuntamento che, alla luce dei recentissimi risvolti, è destinato a diventare assai più delicato del previsto.

L’Inter stringe per arrivare a Tarik Muharemovic. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club nerazzurro avrebbe trovato un’intesa di massima con il difensore centrale del Sassuolo. Il bosniaco, in campo anche a Zenica nella vittoria sull’Italia, firmerebbe un contratto quinquennale, ma sarebbe stato raggiunto anche un accordo con il suo entourage sulle cifre. Adesso, c’è da trattare con i neroverdi. I rapporti tra le due società sono storicamente ottimi, non per questo però gli emiliani lo lasceranno partire a cuor leggero. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha già spiegato che eventuali interessamenti dalla Premier League potrebbero alzare il valore del giocatore. E poi c’è la Juventus. I bianconeri, al momento, sono il passato per Muharemovic. Tarik è arrivato in Italia proprio alla Juventus e ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la Next Gen bianconera. Al momento di cederlo al Sassuolo, la Vecchia Signora ha concordato una clausola sul 50% della sua futura eventuale rivendita: chi lo prenderà arricchirà la Juve che, soprattutto, potrebbe in sostanza pagarlo la metà di qualsiasi altra concorrente. Per ora, comunque, da Torino non hanno accelerato e lo stesso giocatore sembrerebbe preferire l’Inter.

Ritorno di fiamma per Curtis Jones in casa Inter. Ne parla The Athletic, secondo il quale i nerazzurri sarebbero tornati con forza su una vecchia pista di mercato invernale. In scadenza di contratto col Liverpool nel 2027, il centrocampista inglese appare ogni giorno che passa più lontano dal rinnovo e la Beneamata è pronta ad accoglierlo per rifondare anche grazie a lui la linea mediana di Chivu a partire dalla stagione 2026-27. Dopo il no dei Reds a gennaio, quando i tanti giocatori infortunati avevano impedito a mister Slot di liberarsi del classe 2001 in prestito con diritto di riscatto (l'offerta proposta dall'Inter), la situazione appare destinata a cambiare in estate. Il Liverpool vuole evitare infatti un Alexander-Arnold bis, approdato al Real Madrid a parametro zero, e la prossima sessione sarà dunque l'unica per monetizzare la sua cessione, seppur a prezzo di saldo. L'Inter con ogni probabilità tornerà presto all'assalto, visto anche che Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan sono in odore di addio. Per Curtis Jones in questa stagione si contano finora 44 presenze con 2 gol e 2 assist tra le fila del club di Premier League, comprendendo tutte le competizioni.

Dalle questioni economiche a quelle di affidabilità. I dialoghi tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto del centravanti serbo, in scadenza a fine stagione, sono al momento congelati. Dietro questo standby, secondo Tuttosport, le perplessità del club bianconero circa le condizioni dell’attaccante. Dopo l’ultimo infortunio al polpaccio, saliranno infatti a ventidue le gare stagionali saltate dall’ex Fiorentina per problemi fisici. Un numero inusuale per il giocatore, che però porta a fare qualche riflessione in ottica futura. Anche i dati fisici relativi agli allenamenti in gruppo svolti prima del ko, secondo il quotidiano torinese, sarebbero lontani dagli standard storici di Vlahovic. Tutte valutazioni che, in casa Juve, hanno suggerito di frenare una trattativa che sembrava poter portare alla permanenza. Non è uno stop definitivo: Vlahovic dovrebbe comunque rivedersi in gruppo tra oggi e domani, la Juve vuole semplicemente valutarne l’affidabilità anche in vista della prossima stagione. E, magari, sondare alternative nel frattempo: il sogno, non è un mistero, porta a Robert Lewandowski. Mentre su Dusan potrebbe tornare forte il Milan.

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli è ancora tutto da definire. L’esterno azzurro, in scadenza a giugno, si allontana sempre di più dalla permanenza, con il rinnovo che al momento resta una pista complicata. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, “i dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva”. Una fase di stallo che mantiene aperti diversi scenari per il suo futuro. Nel frattempo, Spinazzola si guarda intorno: il laterale ha già ricevuto alcune proposte in vista di un trasferimento a parametro zero. Il Napoli, invece, continua a riflettere e rimanda ogni scelta, anche in base a quella che sarà la guida tecnica per il prossimo anno. La situazione resta in bilico, ma la sensazione è che l’ipotesi di un addio stia diventando sempre più concreta.

ARTETA VUOLE UN ALTRO ITALIANO: ARSENAL PRONTO A STACCARE UN RICCO ASSEGNO PER NICOLÒ TRESOLDI. UN CAMPIONE DEL SUD AMERICA PER I CAMPIONI DEL MONDO: FILIPE LUIS PUÒ TORNARE AL CHELSEA. ARABIA SAUDITA, SCELTO IL NUOVO CT: SARÀ DONIS A GUIDARE LA NAZIONALE NEGLI STATI UNITI

49 presenze, 17 gol e 5 assist sono il biglietto da visita col suo club: Nicolò Tresoldi è reduce dalla stagione della consacrazione con la maglia del Club Brugge, al punto da essersi conquistato le attenzioni di grandi club, come l'Arsenal. Arteta è molto contento di Calafiori, a dispetto dei tanti infortuni patiti dal difensore, e vorrebbe affiancargli un altro italiano: Tresoldi è infatti nativo di Cagliari, nonostante le tante presenze con l'Under 21 tedesca. La FIGC sembra comunque aperta ad una chiamata in Nazionale maggiore per il classe 2004, staremo a vedere se Tresoldi alzerà il telefono. Tresoldi ha firmato un contratto la scorsa estate che lo lega ai Blauw en Zwart fino all'estate del 2029, in verità il suo destino potrebbe riguardare leghe ben più prestigiose della Jupiler Pro League. Secondo quanto raccolto da noi di TMW, i Gunners sarebbero pronti a staccare un assegno da 30 milioni per il giocatore, come il ds Berta già in contatto con i vertici del club belga, bottega assai cara. Nel firmamento londinese, già ricchissimo di stelle e attaccanti, Tresoldi potrebbe andare a prendere il posto di quel Gabriel Jesus che sembra arrivato a fine ciclo coi Gunners: l'italo-tedesco diventerebbe dunque la principale alternativa a Gyokeres, che a meno di sorprese guiderà ancora l'attacco della squadra di Arteta l'anno prossimo.

L'esonero di Liam Rosenior riporta il Chelsea nella mischia dei club a caccia di un nuovo allenatore: secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese e brasiliana, l'ex terzino dei Blues Filipe Luís, che ha vestito la maglia del club londinese nella stagione 2014/15, è tra i candidati principali per la panchina. L'indiscrezione va oltre la semplice nostalgia: il tecnico brasiliano, libero dopo l'addio al Flamengo a inizio stagione, aveva già avviato contatti con la holding BlueCo (proprietaria di Chelsea e Strasburgo). Questi dialoghi sottotraccia avrebbero irritato profondamente la dirigenza del club brasiliano, logorando i rapporti con il presidente Bap fino alla rottura definitiva avvenuta all'inizio di questo 2026. L'addio di Rosenior, intanto, non ha sorpreso l'ambiente londinese. Il tecnico inglese aveva perso il controllo dello spogliatoio ormai da settimane: fughe di notizie sulle formazioni, assistenti ignorati dai calciatori e il soprannome sarcastico di "supplente" avevano minato la sua autorità. Il pesante 3-0 subito contro il Brighton è stato l'ultimo atto di una crisi profonda, certificata da numeri impietosi: sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il fallimento di Rosenior ha però evidenziato un problema strutturale della BlueCo: il tentativo di trasferire un tecnico che stava operando discretamente in Francia allo Strasburgo per risolvere il caos inglese si è rivelato un errore di valutazione, poiché Rosenior non disponeva né del curriculum né dell'autorità necessari per gestire un organico di stelle. La candidatura di Filipe Luís incarna la visione che ha la proprietà per il club: un uomo che conosce l'ambiente Blues e che ha già maturato esperienze di successo oltreoceano, chiamato a riportare ordine e una chiara identità tattica in una stagione fin qui disastrosa.

La Federcalcio saudita ha ufficializzato oggi, giovedì 23 aprile, l'ingaggio di Georgios Donis come nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore. L'allenatore greco ha firmato un contratto fino a luglio 2027, prendendo il posto del francese Hervé Renard dopo la risoluzione consensuale del rapporto con quest'ultimo. "Donis vanta una solida carriera internazionale con club prestigiosi come AEK Atene e PAOK, ma è soprattutto la sua profonda conoscenza del calcio locale a renderlo il profilo ideale: ha infatti allenato a lungo nella Saudi Pro League alla guida di Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e, più recentemente, dell'Al-Khaleej. Nel suo palmarès spiccano numerosi titoli, tra cui un campionato cipriota e diverse coppe nazionali in Arabia Saudita (Coppa del Re, Coppa della Corona e Supercoppa).

Il tecnico greco è chiamato a un compito immediato e cruciale: dirigere la quarta e ultima fase del programma di preparazione per i Mondiali 2026 in Nord America. Prima della partenza per l'ultimo ritiro negli Stati Uniti, la Federazione terrà una conferenza stampa a Riad per presentare ufficialmente il nuovo staff tecnico e illustrare i dettagli della spedizione mondiale", si legge sul sito ufficiale.