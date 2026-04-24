Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprileTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ROMA, LA GUERRA È VINTA DA GASPERINI: RANIERI VERSO L'ADDIO. INTER, ACCORDO DI MASSIMA CON MUHAREMOVIC, RITORNO DI FIAMMA PER CURTIS JONES. JUVE, TRATTATIVE IN STANDBY CON VLAHOVIC. TROPPI STOP, IL CLUB VUOLE CAPIRE LE SUE CONDIZIONI. NAPOLI, TUTTO FERMO PER IL RINNOVO DI SPINAZZOLA: L'ESTERNO VALUTA OFFERTE DI ALTRI CLUB

Ranieri dice addio, Gasperini resta. Questo lo scenario che sta per concretizzarsi in casa Roma. Come detto, le notizie delle ultimissime ore sembrano fare chiarezza si quella che sarà la scelta - se così si può dire - dei Friedkin. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, infatti, si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini. Per questo, è atteso un possibile comunicato per ufficializzare l'interruzione del rapporto fra l'attuale senior advisor e il club giallorosso. In tutto questo clima delicato - e in attesa di ulteriori aggiornamenti - non sono previsti cambiamenti nell'avvicinamento alla sfida che vedrà la Roma impegnata sabato pomeriggio sul campo del Bologna. È infatti regolarmente in programma la consueta conferenza stampa di vigilia di mister Gasperini, prevista per domani a Trigoria alle 13.30. Un appuntamento che, alla luce dei recentissimi risvolti, è destinato a diventare assai più delicato del previsto.

L’Inter stringe per arrivare a Tarik Muharemovic. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club nerazzurro avrebbe trovato un’intesa di massima con il difensore centrale del Sassuolo. Il bosniaco, in campo anche a Zenica nella vittoria sull’Italia, firmerebbe un contratto quinquennale, ma sarebbe stato raggiunto anche un accordo con il suo entourage sulle cifre. Adesso, c’è da trattare con i neroverdi. I rapporti tra le due società sono storicamente ottimi, non per questo però gli emiliani lo lasceranno partire a cuor leggero. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha già spiegato che eventuali interessamenti dalla Premier League potrebbero alzare il valore del giocatore. E poi c’è la Juventus. I bianconeri, al momento, sono il passato per Muharemovic. Tarik è arrivato in Italia proprio alla Juventus e ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la Next Gen bianconera. Al momento di cederlo al Sassuolo, la Vecchia Signora ha concordato una clausola sul 50% della sua futura eventuale rivendita: chi lo prenderà arricchirà la Juve che, soprattutto, potrebbe in sostanza pagarlo la metà di qualsiasi altra concorrente. Per ora, comunque, da Torino non hanno accelerato e lo stesso giocatore sembrerebbe preferire l’Inter.

Ritorno di fiamma per Curtis Jones in casa Inter. Ne parla The Athletic, secondo il quale i nerazzurri sarebbero tornati con forza su una vecchia pista di mercato invernale. In scadenza di contratto col Liverpool nel 2027, il centrocampista inglese appare ogni giorno che passa più lontano dal rinnovo e la Beneamata è pronta ad accoglierlo per rifondare anche grazie a lui la linea mediana di Chivu a partire dalla stagione 2026-27. Dopo il no dei Reds a gennaio, quando i tanti giocatori infortunati avevano impedito a mister Slot di liberarsi del classe 2001 in prestito con diritto di riscatto (l'offerta proposta dall'Inter), la situazione appare destinata a cambiare in estate. Il Liverpool vuole evitare infatti un Alexander-Arnold bis, approdato al Real Madrid a parametro zero, e la prossima sessione sarà dunque l'unica per monetizzare la sua cessione, seppur a prezzo di saldo. L'Inter con ogni probabilità tornerà presto all'assalto, visto anche che Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan sono in odore di addio. Per Curtis Jones in questa stagione si contano finora 44 presenze con 2 gol e 2 assist tra le fila del club di Premier League, comprendendo tutte le competizioni.

Dalle questioni economiche a quelle di affidabilità. I dialoghi tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto del centravanti serbo, in scadenza a fine stagione, sono al momento congelati. Dietro questo standby, secondo Tuttosport, le perplessità del club bianconero circa le condizioni dell’attaccante. Dopo l’ultimo infortunio al polpaccio, saliranno infatti a ventidue le gare stagionali saltate dall’ex Fiorentina per problemi fisici. Un numero inusuale per il giocatore, che però porta a fare qualche riflessione in ottica futura. Anche i dati fisici relativi agli allenamenti in gruppo svolti prima del ko, secondo il quotidiano torinese, sarebbero lontani dagli standard storici di Vlahovic. Tutte valutazioni che, in casa Juve, hanno suggerito di frenare una trattativa che sembrava poter portare alla permanenza. Non è uno stop definitivo: Vlahovic dovrebbe comunque rivedersi in gruppo tra oggi e domani, la Juve vuole semplicemente valutarne l’affidabilità anche in vista della prossima stagione. E, magari, sondare alternative nel frattempo: il sogno, non è un mistero, porta a Robert Lewandowski. Mentre su Dusan potrebbe tornare forte il Milan.

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli è ancora tutto da definire. L’esterno azzurro, in scadenza a giugno, si allontana sempre di più dalla permanenza, con il rinnovo che al momento resta una pista complicata. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, “i dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva”. Una fase di stallo che mantiene aperti diversi scenari per il suo futuro. Nel frattempo, Spinazzola si guarda intorno: il laterale ha già ricevuto alcune proposte in vista di un trasferimento a parametro zero. Il Napoli, invece, continua a riflettere e rimanda ogni scelta, anche in base a quella che sarà la guida tecnica per il prossimo anno. La situazione resta in bilico, ma la sensazione è che l’ipotesi di un addio stia diventando sempre più concreta.

ARTETA VUOLE UN ALTRO ITALIANO: ARSENAL PRONTO A STACCARE UN RICCO ASSEGNO PER NICOLÒ TRESOLDI. UN CAMPIONE DEL SUD AMERICA PER I CAMPIONI DEL MONDO: FILIPE LUIS PUÒ TORNARE AL CHELSEA. ARABIA SAUDITA, SCELTO IL NUOVO CT: SARÀ DONIS A GUIDARE LA NAZIONALE NEGLI STATI UNITI

49 presenze, 17 gol e 5 assist sono il biglietto da visita col suo club: Nicolò Tresoldi è reduce dalla stagione della consacrazione con la maglia del Club Brugge, al punto da essersi conquistato le attenzioni di grandi club, come l'Arsenal. Arteta è molto contento di Calafiori, a dispetto dei tanti infortuni patiti dal difensore, e vorrebbe affiancargli un altro italiano: Tresoldi è infatti nativo di Cagliari, nonostante le tante presenze con l'Under 21 tedesca. La FIGC sembra comunque aperta ad una chiamata in Nazionale maggiore per il classe 2004, staremo a vedere se Tresoldi alzerà il telefono. Tresoldi ha firmato un contratto la scorsa estate che lo lega ai Blauw en Zwart fino all'estate del 2029, in verità il suo destino potrebbe riguardare leghe ben più prestigiose della Jupiler Pro League. Secondo quanto raccolto da noi di TMW, i Gunners sarebbero pronti a staccare un assegno da 30 milioni per il giocatore, come il ds Berta già in contatto con i vertici del club belga, bottega assai cara. Nel firmamento londinese, già ricchissimo di stelle e attaccanti, Tresoldi potrebbe andare a prendere il posto di quel Gabriel Jesus che sembra arrivato a fine ciclo coi Gunners: l'italo-tedesco diventerebbe dunque la principale alternativa a Gyokeres, che a meno di sorprese guiderà ancora l'attacco della squadra di Arteta l'anno prossimo.

L'esonero di Liam Rosenior riporta il Chelsea nella mischia dei club a caccia di un nuovo allenatore: secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese e brasiliana, l'ex terzino dei Blues Filipe Luís, che ha vestito la maglia del club londinese nella stagione 2014/15, è tra i candidati principali per la panchina. L'indiscrezione va oltre la semplice nostalgia: il tecnico brasiliano, libero dopo l'addio al Flamengo a inizio stagione, aveva già avviato contatti con la holding BlueCo (proprietaria di Chelsea e Strasburgo). Questi dialoghi sottotraccia avrebbero irritato profondamente la dirigenza del club brasiliano, logorando i rapporti con il presidente Bap fino alla rottura definitiva avvenuta all'inizio di questo 2026. L'addio di Rosenior, intanto, non ha sorpreso l'ambiente londinese. Il tecnico inglese aveva perso il controllo dello spogliatoio ormai da settimane: fughe di notizie sulle formazioni, assistenti ignorati dai calciatori e il soprannome sarcastico di "supplente" avevano minato la sua autorità. Il pesante 3-0 subito contro il Brighton è stato l'ultimo atto di una crisi profonda, certificata da numeri impietosi: sette sconfitte nelle ultime otto partite. Il fallimento di Rosenior ha però evidenziato un problema strutturale della BlueCo: il tentativo di trasferire un tecnico che stava operando discretamente in Francia allo Strasburgo per risolvere il caos inglese si è rivelato un errore di valutazione, poiché Rosenior non disponeva né del curriculum né dell'autorità necessari per gestire un organico di stelle. La candidatura di Filipe Luís incarna la visione che ha la proprietà per il club: un uomo che conosce l'ambiente Blues e che ha già maturato esperienze di successo oltreoceano, chiamato a riportare ordine e una chiara identità tattica in una stagione fin qui disastrosa.

La Federcalcio saudita ha ufficializzato oggi, giovedì 23 aprile, l'ingaggio di Georgios Donis come nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore. L'allenatore greco ha firmato un contratto fino a luglio 2027, prendendo il posto del francese Hervé Renard dopo la risoluzione consensuale del rapporto con quest'ultimo. "Donis vanta una solida carriera internazionale con club prestigiosi come AEK Atene e PAOK, ma è soprattutto la sua profonda conoscenza del calcio locale a renderlo il profilo ideale: ha infatti allenato a lungo nella Saudi Pro League alla guida di Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e, più recentemente, dell'Al-Khaleej. Nel suo palmarès spiccano numerosi titoli, tra cui un campionato cipriota e diverse coppe nazionali in Arabia Saudita (Coppa del Re, Coppa della Corona e Supercoppa).
Il tecnico greco è chiamato a un compito immediato e cruciale: dirigere la quarta e ultima fase del programma di preparazione per i Mondiali 2026 in Nord America. Prima della partenza per l'ultimo ritiro negli Stati Uniti, la Federazione terrà una conferenza stampa a Riad per presentare ufficialmente il nuovo staff tecnico e illustrare i dettagli della spedizione mondiale", si legge sul sito ufficiale.

Articoli correlati
Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente... Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente della Roma
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa... La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile
Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti... Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"
Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"... Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"
Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino" Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera" Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente... Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"
Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga... Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"
Massara ma non solo. Con l'addio di Ranieri alla Roma rischia anche l'attuale staff... Massara ma non solo. Con l'addio di Ranieri alla Roma rischia anche l'attuale staff medico
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente della Roma
Immagine top news n.1 L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
Immagine top news n.2 FIGC, corsa alla presidenza: Malagò guadagna terreno dopo gli incontri con AIC e AIAC
Immagine top news n.3 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.4 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.5 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.6 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.7 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile
Immagine news Serie A n.2 Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"
Immagine news Serie A n.3 Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Immagine news Serie A n.5 Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
Immagine news Serie A n.6 Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.3 Pubblico delle grandi occasioni per Avellino-Bari: lo stadio Partenio è sold out
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Bedin incontra gli amministratori giudiziari per fare il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Modena, è Bianco il rimpianto di Rivetti: "Forse poco empatico, ma è un grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana in ritiro da questa sera. Attesi gli esami per il difensore Libutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.2 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.3 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto
Immagine news Serie C n.6 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?