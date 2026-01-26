Retroscena sul licenziamento di Moreno dal Sochi: avrebbe utilizzato troppo ChatGPT

L’avventura di Robert Moreno sulla panchina del Sochi si è conclusa molto prima del previsto. Nel settembre 2025 il club russo ha annunciato la separazione dall’allenatore spagnolo, arrivato nel dicembre 2023 per iniziare la sua esperienza nella Premier League russa. Un percorso intenso e contraddittorio, fatto di un’amara retrocessione, di una pronta risalita e persino di un ricovero ospedaliero che aveva destato preoccupazione nell’ambiente.

Negli ultimi giorni, però, dalla Russia è emerso un retroscena destinato a far discutere. Secondo quanto riportato dai media locali, Moreno - ex commissario tecnico della Nazionale spagnola - avrebbe fatto un uso costante di ChatGPT nello svolgimento del suo lavoro quotidiano. A rivelarlo è stato Andrei Orlov, ex direttore generale del Sochi, che ha attribuito proprio all’impiego dell’intelligenza artificiale alcune delle decisioni più controverse dell’allenatore.

Stando al racconto di Orlov, Moreno si sarebbe affidato all’IA per impostare le formazioni titolari, effettuare sostituzioni e persino introdurre metodi motivazionali poco convenzionali, come svegliare la squadra alle cinque del mattino. Non solo: ChatGPT sarebbe stato utilizzato anche per pianificare la logistica delle trasferte. Un itinerario suggerito per un viaggio a Khabarovsk avrebbe costretto i giocatori a restare svegli per 28 ore consecutive. "Tutto sembrava perfetto - ha raccontato Orlov - ma mi sono chiesto quando avrebbero dormito”.

L’uso dell’IA avrebbe inciso anche sul mercato: per rinforzare l’attacco, Moreno avrebbe seguito indicazioni fornite da ChatGPT, portando all’ingaggio del kazako Artur Shushenachev, rivelatosi poi un investimento deludente. Moreno ha lasciato il Sochi il 1° settembre 2025 con la squadra ultima in classifica dopo sette giornate. A 48 anni, l’allenatore spagnolo resta ora in attesa di una nuova occasione per rilanciare la propria carriera in panchina.