Estate da protagonista, a gennaio sarà diverso: -50 al mercato, cosa serve alla Cremonese

La Cremonese è una delle belle sorprese di questo inizio di campionato e dopo un calciomercato che ha portato tanti profili interessanti, sia giovani che più esperti, la dirigenza guarda a gennaio senza l'assillo di dover fare troppi cambiamenti. Il lavoro di Davide Nicola sta infatti dando i frutti sperati e a meno di colpi di scena clamorosi la rosa resterà quasi invariata.

In uscita le cose sono invece un po' diverse, visto che i vari De Luca, Okereke, Sernicola e Valoti, finiti fuori lista in Serie A, dovranno trovare una sistemazione. Come affermato dal direttore sportivo Giacchetta alcune settimane fa per i primi tre, durante la scorsa estate, "c'è stata la possibilità di trovare collocazione. Valoti che non aveva grandissime soluzioni - ha proseguito il ds -, ma gli altri hanno rifiutato tantissime opportunità che avrebbero portato interessi tecnici ed economici sia a loro che alla Cremonese". Per questo le loro situazioni verranno valutate nel corso dei prossimi 50 giorni, per arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti a inizio mercato.

Per il resto le antenne resteranno dritte alla ricerca di alcune occasioni importanti, che si presenteranno sicuramente, ma starà a Davide Nicola indicare i reparti dove eventualmente intervenire. Nel frattempo testa al campo e alla classifica, per prendere altri punti fondamentali per la salvezza.