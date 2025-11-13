L'Estonia regge, la Norvegia non sfonda, l'Italia spera: a Oslo è 0-0 al 45esimo

Il secondo tempo sarà tutto da seguire. Chi si aspettava un esito scontato, chi dagli spalti dell'Ullevaal Stadion era pronto a festeggiare fin dalla prima frazione per ora deve fare i conti con una difesa estone che sta reggendo molto bene. Che subisce e difende a oltranza, ma per ora tiene il risultato tra Norvegia ed Estonia ancora sullo 0-0. Al duplice fischio, la squadra di Ståle Solbakken ancora non è riuscita a sbloccare il match: ha avuto diverse occasioni, ha controllato il pallone con percentuali bulgare ma per ora non ha trovato la rete che di fatto garantirebbe la qualificazione.

La squadra di casa ha avuto tante occasioni a disposizione, dopo una manciata di secondi già stazionava nell'area avversaria e iniziava a collezionare calci d'angolo. Però la Norvegia nonostante un Nusa piuttosto ispirato fino a questo momento non è riuscita a sfruttare i tanti palloni piombati in area: strano a dirsi, ma né Haaland né Sorloth fino a questo momento sono apparsi particolarmente in partita.

Manca ancora tantissimo, anche l'Italia a settembre alla prima con Gattuso CT contro l'Estonia chiuse il primo tempo sullo 0-0 e poi vinse 5-0. Però la Norvegia col passare dei minuti è apparsa sempre un po' più frettolosa nella costruzione della manovra offensiva. Forse sente il peso della partita. Chissà. Lo capiremo nel secondo tempo, nel corso di una ripresa che deciderà il destino della Norvegia e quello dell'Italia. Anche di una Nazionale di scena a Chișinău dalle 20.45 che però nella prossima ora avrà occhi e orecchie soprattutto per la sfida di Oslo. Si decide tanto lì, ancor prima di scendere in campo.