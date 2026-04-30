Forest, un rigore e Aston Villa ko. Coach Pereira: "Gruppo speciale, ma siamo all'intervallo"

È stata una partita tutta da vivere al City Ground, ma alla fine è bastato il colpo del ko dal dischetto di Chris Wood per mandare al tappeto l'Aston Villa 1-0 nel primo incontro delle semifinali di Europa League. Il ritorno sarà il 7 maggio al Villa Park, nella tana di Emery e dei suoi ragazzi, ma coach Vitor Pereira al termine della vittoria ha commentato: "Il Villa è una squadra molto ostica, ma penso che abbiamo gareggiato con loro. È stata una buona partita e ora siamo all'intervallo", ha ricordato, riguardo i restanti 90 minuti che separano i Tricky Trees dalla finalissima alla Vodafone Arena di Istanbul.

Prima del ritorno contro l'Aston Villa, però, il Forest dovrà affrontare una dura prova in Premier League: "Dobbiamo recuperare e prepararci per il Chelsea. Ho un gruppo speciale di giocatori. Emery è un top manager ed è con la sua squadra da molto tempo. Noi siamo insieme da poco tempo ma, alla fine, è stata una bella battaglia", ha convenuto il tecnico portoghese.

"Sono molto competitivo ed è per questo che mi piace essere qui in Premier League. Ho l'onore e il privilegio di essere l'allenatore di questi ragazzi. Manterremo lo spirito e la mentalità per cercare di vincere le partite", ha garantito. "I tifosi sono stati ancora una volta fantastici e ci hanno aiutato molto. La prossima settimana sarà una grande battaglia”.