Celta Vigo-Bologna 1-2, le pagelle: Bernardeschi, what else? Castro e Rowe, che errori

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:08Serie A
Alessio Del Lungo

Risultato finale: Celta Vigo-Bologna 1-2

CELTA VIGO (a cura di Pietro Celeste)

Radu 6 - Pochi interventi effettivi se non in un paio di conclusioni, superandosi su Castro. Incolpevole nei due subiti, seppur nel secondo ci sia stato il tocco.

Rodriguez 5 - Graziato dal direttore più volte sulla sanzione. Inciampa sui piedi di Pobega causando il rigore dal quale inizia la rimonta.

Starfelt 5,5 - Per poco non compie una scelleratezza sul retropassaggio al proprio portiere. Contiene Castro, ma quando si trova per le vie laterali viene bullizzato da Cambiaghi.

Ristic 5,5 - E' lui a tenere in gioco Pobega in occasione del rigore. Bernardeschi è una spina sul fianco, soprattutto dopo l'uscita di Mingueza.

Carreira 6 - Non appariscente, ma nella calamità galiziana è uno dei pochi a salvarsi. Miranda arriva sul fondo meno volte di quelle previste.

Beltran 5,5 - Il centrocampo galiziano è nullo: Il Bologna gioca, il Celta guarda, stando tutto dietro la linea della palla. Atteggiamento troppo passivo, che non premia. Dal 78' Roman s.v.

Moriba 5,5 - Poco aggressivo perfino nelle battute iniziali rispetto a quanto ci aveva fatto vedere domenica al Bernabeu. Nel finale la tensione gli costa il giallo, macchiando ulteriormente una prestazione non brillante.

Mingueza 6 - Il collante della catena di sinistra, reggendo le spinte di Holm e dando una mano in copertura e sacrificandosi a non spingere. Dal 67' Rueda 5,5 - Entra e crea confusione, accendendo gli animi e mettendola sul piano caratteriale.

Zaragoza 6,5 - Non manca all'appello quando chiamato in causa. L'unica conclusione del primo tempo del Celta porta la sua firma, aprendo di fatto le marcature. Dal 46' Alvarez 5,5 - Spazzato via da Holm nelle poche volte in cui viene pescato,

Borja Inglesias 5,5 - Praticamente nullo. Lo si sente nominare una volta a terra dopo i contrasti con Lykogiannis prima e Heggem per la buona restante parte. Dal 67' Jutgla 6 - Solitario in mezzo alla retroguardia felsinea, serve a Rueda un pallone invitante nel finale.

Swedberg 6 - Leggero in un paio di circostanze, ma è lui a servire a Zaragoza il gol del vantaggio dopo una buon a conduzione palla. Dal 67' Iago Aspas 5 - Non solo non accende la luce, bensì fa danni. Prende in controtempo Beltran sbagliando il dosaggio del passaggio e permettendo a Cambiaghi di servire a Bernardeschi il gol della rimonta.

Claudio Giraldez 5 - Una classifica bugiarda prima della gara, portando perfino la gara dalla propria in maniera del tutto casuale. Nella ripresa si fa soprassedere, non dando mai un bagliore di reazione ad una squadra prima di spunti.

BOLOGNA (a cura di Alessio Del Lungo)

Ravaglia 6 - Incolpevole sul gol del Celta Vigo, rischia su un retropassaggio di Heggem, ma per il resto non viene mai impegnato.

Holm 6,5 - Tecnica, corsa, fisicità, a questo terzino non manca assolutamente niente. Offre sempre una soluzione in più al portatore di palla vicino a lui e dietro si mostra solido.

Heggem 6,5 - Per la prima volta in stagione gioca accanto a Lykogiannis, ma, eccezion fatta per l'azione del gol, la coppia funziona alla perfezione. E lui può considerarsi ancora promosso.

Lykogiannis 5,5 - Ha tutte le attenuanti del caso perché gioca in un ruolo non suo, ma sul gol del Celta Vigo commette un'ingenuità che poteva costare carissima al Bologna: esce troppo forte su Swedberg, che lo aggira con facilmente e serve Bryan Zaragoza per l'1-0. Peccato perché per il resto del match sbaglia poco o niente.

Miranda 6 - La sfida da spagnolo contro una spagnola era attesissima e lui la supera con una prova senza infamia e senza lode. Importante il suo apporto in fase di costruzione, anche se sul gol forse si trova un po' fuori posizione.

Moro 6,5 - Non molla mai e ha la personalità giusta per guidare il centrocampo di questa squadra. Non è un caso se Italiano non lo toglie fino a 2 minuti dal termine. Dall'88' Ferguson sv

Pobega 6,5 - A uno come lui si chiede di inserirsi alle spalle degli avversari per creare pericoli: detto, fatto. Dopo il gol che gli viene annullato, scatta in profondità e si guadagna il calcio di rigore dell'1-1. Decisivo. Dall'88' Odgaard sv

Bernardeschi 8 - Mette due volte Castro davanti alla porta, serve l'assist per il gol, poi annullato di Pobega, segna l'1-1 dal dischetto e poi raddoppia in contropiede. Cosa chiedere più di così al 31enne? Sembra ringiovanito di 10 anni. Dall'80' Orsolini sv

Fabbian 5,5 - Non sfrutta una chance importantissima che gli viene concessa dal suo allenatore, risultando troppo confusionario e impreciso. Non riesce a trovare la posizione per far male al Celta Vigo.

Rowe 5 - Comincia bene, pimpante e propositivo, poi però si divora il possibile 1-1. Sbaglia la scelta di andare con l'esterno e la precisione della conclusione, praticamente tutto ciò che aveva la possibilità di sbagliare. Da lì si spegne e non incide più. Dal 67' Cambiaghi 7 - Ogni tanto deve riposare anche lui, ma tenerlo in panchina è un peccato. Entra con il piglio di chi vuole fare la differenza e ci riesce, recuperando un pallone nella metà campo avversaria e offrendo l'assist a Bernardeschi per il 2-1. Complica la vita agli spagnoli con altre 2-3 accelerazioni.

Castro 5 - Sempre anticipato dal diretto avversario quando c'è bisogno di venire incontro a legare il gioco, ha l'abilità comunque di liberarsi due volte per andare al tiro. Il problema è che di testa sfiora soltanto e di destro spara addosso a Radu davanti alla porta. Un attaccante da lì deve far gol, gli errori pesano. Dall'80' Dallinga sv

Vincenzo Italiano 7 -Partita preparata alla perfezione, che neanche un'ingenuità difensiva e i tanti errori davanti alla porta possono macchiare. Verrebbe quasi da dire che l'italiana sembrava il Celta Vigo e la spagnola il Bologna per il gioco espresso questa sera. La sua è sempre più una squadra europea.

