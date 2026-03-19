Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 18.45: 3 partite su 3 andrebbero ai supplementari
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Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League, gare di ritorno degli ottavi di finale. Il Friburgo pareggia la situazione dell'andata contro il Genk, così come il Forest col Midtjylland. Allo stato attuale delle cose, tutte e tre le partite andrebbero ai supplementari.
Friburgo - Genk 2-1 (andata 0-1)
19' Ginter, 25' Matanovic, 39' Smets
Lione - Celta 0-0 (andata 1-1)
Midtjylland - Nottingham Forest 0-1 (andata 1-0)
41' Dominguez
Aston Villa - Lille (ore 21, andata 1-0)
Betis - Panathinaikos (ore 21, andata 0-1)
Porto - Stoccarda (ore 21, andata 2-1)
Roma - Bologna (ore 21, andata 1-1)
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