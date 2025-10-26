LaLiga, Celta Vigo da batticuore: successo in rimonta a Pamplona, Osasuna ko nel finale

All’El Sadar va in scena una sfida vibrante e ricca di emozioni, con il Celta Vigo che strappa una vittoria pesantissima all’Osasuna nei minuti finali, imponendosi 3-2 al termine di un match dagli equilibri sempre instabili. La squadra di Giráldez sblocca la gara al 26’ grazie a Ferran Jutglà, bravo a finalizzare una bella giocata di Bryan Zaragoza. Ma i padroni di casa reagiscono con carattere: Budimir, implacabile dal dischetto, pareggia al 37’ e in pieno recupero del primo tempo trova la doppietta che vale il sorpasso (45’+1’), mandando l’Osasuna al riposo con fiducia e inerzia a favore.

La gara però resta apertissima e nella ripresa il Celta torna a colpire. Jutglà firma la doppietta personale al 69’, sfruttando una respinta corta della difesa e riportando i galiziani in parità. L’Osasuna accusa il colpo e nel finale commette l’errore di abbassare il ritmo, pensando forse di accontentarsi del punto. Una gestione fatale: all’87’, il neoentrato Pablo Durán sorprende tutti con un tiro-cross potente e preciso che si infila alle spalle del portiere, sancendo un successo fondamentale per gli ospiti.

10ª GIORNATA

Real Sociedad - Siviglia 2-1

19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)

Girona - Oviedo 3-3

38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)

Espanyol - Elche 1-0

47' Romero (E)

Athletic - Getafe 0-1

75' Borja Mayoral

Valencia - Villarreal 0-2

45' G. Moreno rig., 57' Comesana

Maiorca - Levante 1-1

22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)

Real Madrid - Barcellona 2-1

22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)

Osasuna - Celta 2-3

26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)

Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)

Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 27

2. Barcellona 22

3. Villarreal 20

4. Espanyol 18

5. Atletico Madrid 16*

6. Betis Siviglia 16*

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Getafe 14

10. Siviglia 13

11. Alaves 12*

12. Rayo Vallecano 11*

13. Osasuna 10

14. Celta Vigo 10

15. Levante 9

16. Maiorca 9

17. Real Sociedad 9

18. Valencia 9

19. Real Oviedo 7

20. Girona 7