Europa League, il sorteggio: il Bologna ritrova il Brann, già affrontato nella prima fase
Si è concluso il sorteggio del playoff di Europa League che vedeva protagonista il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù trovano ancora una volta i norvegesi del Brann, squadra già affrontata nella League Phase, con andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno al Dall'Ara il 26 febbraio.
Questo il sorteggio completo del playoff di Europa League:
Dinamo Zagabria-Genk
Brann-Bologna
Ludogorets-Ferencvros
Celtic-Stoccarda
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Paok-Celta Vigo
Lille-Stella Rossa
La proiezione per gli ottavi di finale, in caso di superamento del playoff, è di quelle da cuori forti. Il Bologna infatti potrebbe incontrare la Roma in un derby tutto italiano. Oltre ai giallorossi, l'altra possibilità è quella legata al Friburgo.
