L'Inter sfiderà il Bodo/Glimt, Chivu: "In Champions tutte le gare nascondono insidie"

Dopo il sorteggio di Nyon, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai canali ufficiali ciò che è stato stabilito dall'urna, ovvero che i nerazzurri sfideranno il Bodo/Glimt nei playoff in programma a febbraio: "Tutte le partite di Champions League nascondono delle insidie e difficoltà. Quella norvegese è una squadra che ha dimostrato, in questa prima fase, di saper mettere in difficoltà club importanti sia in casa che in trasferta".

Qualora dovesse qualificarsi, l'Inter affronterebbe poi una tra Manchester City e Sporting CP e negli eventuali quarti l'Arsenal o il Bayern Monaco. Un cammino che si preannuncia particolarmente difficile, ma con Inzaghi negli ultimi anni gli avversari di valore che sono stati sconfitti sono molti, tra i quali ci sono pure i bavaresi, eliminati nei quarti della competizione dello scorso anno.