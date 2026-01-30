TMW Sampdoria, Gregucci: "Testa allo Spezia. Mercato? Per le valutazioni aspettiamo lunedì"

Vigilia di campionato per la Sampdoria. Domani sera alle 19.30 i blucerchiati scenderanno in campo contro lo Spezia per cercare punti salvezza. In vista del derby ligure del "Ferraris", il tecnico Angelo Gregucci è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Prima di rispondere alle domande dei cronisti, l'allenatore ha voluto agganciarsi all'argomento Salvatore Esposito: "La settimana scorsa non volevo eludere la domanda su Esposito e l'idea di come sostituirlo: "Penso che per gestione della palla, per imbucata e per piazzata non ci sia un alter ego di Esposito. E' un giocatore con qualità differenti dagli altri. Per gestione e per passaggi chiave è Ricci ma non volevo eludere la domanda e chiedo scusa".

Nel momento in cui il mercato è ancora aperto, c'è una partita contro lo Spezia.

"E' un momento di concitazione che vale per noi ma anche per gli altri. Sono gli ultimi giorni di una sessione che una volta era chiamata di riparazione e saremo attenti alle valutazioni da fare".

Che avversario si aspetta e che gara si attende domani?

"Uno Spezia che sta cambiando e che sicuramente farà una partita seria. Noi dovremo contrapporci con le stesse motivazioni perché per entrambi la classifica è importante. Il mercato lo sta cambiando, come a noi. Stiamo valutando i nuovi acquisti che sono arrivati da poco e dopo attente valutazioni cercheremo di contrapporre una squadra altrettanto seria".

Nello Spezia ci sarà Artistico che ha fatto molto bene contro la Samp.

"E' un ragazzo che sta perforando bene. Cercheremo di contrapporci in maniera solida perché non solo contro di noi sta dimostrando di farsi valere in area di rigore".

TMW - Sono arrivati diversi nomi sul mercato: vi ritenete soddisfatti dei movimenti?

"Io ora lo farei fermare il mercato. Poi ci saranno situazioni che saranno analizzate con i nostri direttori".

TMW - E' arrivato Di Pardo?

"Chiunque acquistiamo è analizzato sia dal comparto tecnico che dai direttori. Stiamo prendendo giocatori con caratteristiche importanti. La Serie B ti impone di essere agonisticamente forte. Per le valutazioni finali io aspetterei ancora fino a lunedì".

Partita da vincere o da non perdere?

"Bisogna saper leggere le situazioni visto che è una partita agonistica. La squadra penso sia consapevole anche che un episodio possa determinare il risultato. Staremo attenti perché sarà una gara combattuta dove l'episodio potrà determinare".

Gli acquisti sembrano più da 3-5-2 piuttosto che da 3-4-2-1?

"Non ho mai parlato di sistemi di gioco, di far salire o scendere un calciatore di 10 metri per cambiare il sistema di gioco. Io andrei più sui principi di gioco. Su una squadra che deve avere più velocità nel ribaltare il campo, molto più solida nella fase di non possesso e avere un po' più di qualità e gambe per poter ripartire. Io andrei su principi e caratteristiche dei giocatori".

Ci saranno impegni ravvicinati, come si dovrà approcciare questo periodo?

"Cercando di lavorare al meglio e cercare di avere lucidità nelle scelte. Fra poco arriveranno impegni ravvicinati e servirà avere molta efficienza della rosa. Dovremo stare sul chi va là perché avremo bisogno di tutti. Febbraio comprime gare dall'importanza vitale".

Tanti infortuni?

"Siamo nella media. Avere due o tre giocatori infortuni nel calcio di oggi penso di essere nella media. Cercavamo l'efficienza perché nelle gare ravvicinate penso sia la cosa più importante lavorare con dovizia di particolari. Ma non siamo falcidiati. Non è un alibi, quello che succede da noi succede dalle altre parti".

Brunori e Coda giocheranno insieme oppure no?

"Al di là delle due punte o dell'unica punta che ha diversi giocatori sotto, cercheremo di valutare le condizioni nostre e l'avversario per poter fare una partita intensa, di qualità, fisicamente molto robusta. Al netto della curiosità giornalistica, a noi interessa avere 11 giocatori efficienti che sappiano cosa fare e i cinque che entrano devono saperla determinare la partita".

Sulla possibile squalifica: oggi verranno depositate le memorie difensive.

"Sono inscalfibile. Penso di aver qualche capello bianco per non farmi pesare nulla".

Migliorata la fase difensiva, da migliorare la fase di possesso.

"E' condivisibile. Stiamo cercando di migliorare la nostra fase di possesso perché qualcosa in più possiamo e dobbiamo fare".

Difficile mettere insieme Coda e Brunori?

"Stiamo valutando giorno per giorno per vedere quale sarà la migliore formazione o vedere con quale equilibrio si ottiene il miglior risultato".

Martinelli?

"Quando parlavo di cercare il migliore undici ma cercare di valutare chi può dare il contributo. Siamo uno staff che è molto attento chi si fa scegliere, chi ha voglia di dare contributo. Martinelli è un ragazzo giovane che ha qualità dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto. E questa cosa vale per tutto. Alla Samp cerchiamo di mettere in campo una proposta di allenamento dove la ricerca dell'undici sta nel lavoro di tutti i giorni, non in Football Manager".