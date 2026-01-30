Cagliari, Pisacane: "Mi ha colpito la fame di Raterink". E su Kilicsoy: "È come Palestra"

Il terzino olandese Othniel Raterink, 19 anni, proveniente dal De Graafschap è in procinto di diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Pizzicato pochi istanti fa a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche con il club rossoblù, nel frattempo Fabio Pisacane aveva già parlato in conferenza stampa di questo terzo ingresso del mercato invernale messo a segno dalla dirigenza sarda: "Come Albarracin, abbiamo seguito anche Raterink: ha qualità, ma mi ha colpito la fame del ragazzo. Parla sempre di voler migliorare, deve lavorare su alcuni aspetti. Come per altri, bisognerà andare piano e nella direzione giusta anche con lui".

Chi sembra un giovane di belle speranze in casa Cagliari è Semih Kılıçsoy, attaccante turco capace di mettere a segno 3 reti stagionali, di cui una portandosi a spasso mezza difesa del Torino con colpi tecnici notevoli: "Kilicsoy, invece, è come Palestra, ha potenziale inespresso", ha riflettuto l'allenatore del Cagliari. "Ha 20 anni, ma ha iniziato a giocare in Italia da due mesi: in Turchia ha fatto faville, ma sappiamo che il calcio italiano è complicato. Ora ha trovato il feeling con i compagni, ma ogni domenica è un punto interrogativo. È un piacere vederlo in allenamento".

La finestra di trasferimenti di gennaio non è ancora conclusa, ma Pisacane si è sentito di chiudere a nuovi arrivi a centrocampo: "A centrocampo ho un buon ventaglio da sfogliare. A seconda dell'assetto, una volta recuperati Folorunsho e Deiola e con Liteta dentro, abbiamo alternative valide. Voglio vedere la rosa al completo per capire dove ci possiamo spingere. (...) Poi vedremo dove ci porterà il mercato".