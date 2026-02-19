Udinese, rischio affaticamento muscolare per Solet: difficilmente ci sarà contro il Bologna

Oumar Solet ha lasciato il campo prima del fischio finale nel match contro il Sassuolo a causa di un fastidio fisico e questo potrebbe impedire al difensore dell'Udinese di essere presente nel match contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, non dovrebbero esserci lesioni per il francese, ma è probabile che abbia comunque accusato un affaticamento muscolare.

Runjaic può tirare un sospiro di sollievo, ma in ogni caso rischia di non averlo per la prossima partita. Un danno notevole per la fase difensiva dei friulani, ma anche per quella offensiva, come testimoniano i due gol nelle ultime due partite da parte del centrale. La scorsa estate lo ha a lungo inseguito l'Inter, ma Nani e Inler sono riusciti a trattenerlo. Ora ci sarà da capire che cosa farà nei prossimi mesi, con le big europee che continuano ad attenzionarlo.