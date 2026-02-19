Bologna già avanti: la sblocca Castro su assist di Cambiaghi, 1-0 contro il Brann
TUTTO mercato WEB
Il Bologna sblocca il risultato col Brann dopo appena nove minuti di gioco. A gonfiare la rete è Santiago Castro, che incrocia in rete un diagonale perfetto su assist intelligente di Cambiaghi da dentro l'area di rigore. Rossoblù avanti nell'andata del playoff di Europa League grazie al primo centro nelle coppe europee per l'attaccante argentino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile