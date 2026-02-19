Fanesi: "Si dice sempre che l'Udinese deve fare di più, ma ci si dimentica una cosa"

L'ex difensore Pasquale Fanesi, intervistato da Il Gazzettino, dice la sua sullo stato dell'arte attuale all'Udinese, alla luce degli ultimi risultati che sembrano aver spento le velleità dei bianconeri di provare a fare qualcosa di più di una 'semplice' salvezza, in questo campionato di Serie A.

Dice Fanesi: "Guardo la classifica e l’Udinese occupa una posizione mediana. Si dice sempre che si poteva fare di più ma ci si dimentica di alcuni particolari: in Serie A l’insidia è sempre dietro l’angolo, ci sono dei momenti in cui vai a cento all’ora e altri in cui fatichi per molteplici motivi. Leggo che ci sono critiche in Friuli all’operato di Runjaic, non voglio entrare nel merito. L’ambiente deve fare quadrato e tutti devono remare in un’unica direzione".

Prosegue e conclude Fanesi, soffermandosi sulle difficoltà dell'Udinese nello sviluppare la propria fase offensiva senza il suo centravanti di riferimento, Keinan Davis: "Fino ad ora Davis ha fatto bene, senza di lui e senza un Zaniolo non brillantissimo l’Udinese non può essere la stessa di un mese fa. Rimane una squadra attrezzata tecnicamente e fisicamente, quindi in grado di sopperire ad assenze importanti: l’Udinese deve continuare a crederci".

Attualmente, dopo 25 giornate di Serie A, l'Udinese occupa l'11° posto della classifica di Serie A con 32 punti, alla pari con il Sassuolo.