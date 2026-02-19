Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non Bodo e neanche Bialystok: la partita più fredda dei playoff è KuPS-Lech Poznan

Non Bodo e neanche Bialystok: la partita più fredda dei playoff è KuPS-Lech PoznanTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 19:22Serie A
Dimitri Conti

La tre giorni dei playoff delle coppe europee vive oggi le ultime partite dei 90 minuti d'andata, con tante partite che sono state giocate in un contesto di freddo davvero rigido.

Ieri sera per esempio l'Inter ha giocato a Bodo, in Norvegia e nei paraggi del Circolo Polare Artico, a una temperatura di -4 gradi. E non solo la Champions League, perché immagini di campi attorno a località sommerse dal ghiaccio sono immagini che compaiono anche in partite di oggi, tra Europa League e Conference.

C'è per esempio il Bologna, impegnato a Bergen, sul campo del Brann, poco distante da Bodo. E infatti anche lì la temperatura è sotto zero, per quanto si attesti attorno ai 2 gradi, con un freddo quindi piuttosto sopportabile per i 750 tifosi del Bologna a seguito della squadra. Dovrebbe essere più gelido l'ambiente di Bialystok, dove alle ore 21 scende in campo la Fiorentina per l'andata del playoff di Conference: la temperatura attesa nella località polacca è di -8 gradi.

Nessuna di queste, però, è la partita più fredda della tre giorni di playoff d'andata per le tre coppe europee: il poco invidiabile primato spetta a KuPS-Lech Poznan di Conference, cominciata nella cittadina finlandese di Tampere alle ore 18:45 con una temperatura artica, di -14 gradi. Curiosità finale: proprio come l'Inter ieri con il Bodo/Glimt, la partita si gioca su un campo sintetico.

Articoli correlati
Playoff Conference League, i parziali: Sarr scuote il Crystal Palace, AZ Alkmaar... Playoff Conference League, i parziali: Sarr scuote il Crystal Palace, AZ Alkmaar bloccato
Lo Stari Most, i nuovi Pululu, gli ex Serie A: cinque storie dai playoff di Conference... Lo Stari Most, i nuovi Pululu, gli ex Serie A: cinque storie dai playoff di Conference
Fiorentina con la testa già al campionato. Contro lo Jagiellonia sarà massiccio turnover... Fiorentina con la testa già al campionato. Contro lo Jagiellonia sarà massiccio turnover
Altre notizie Serie A
Brann-Bologna 0-1, doppio cambio immediato per Italiano: dentro Dallinga e Orsolini... Brann-Bologna 0-1, doppio cambio immediato per Italiano: dentro Dallinga e Orsolini
Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover... Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover viola
Scaroni: "Domani anniversario del Milan a Berlusconi. È stato un uomo formidabile"... TMWScaroni: "Domani anniversario del Milan a Berlusconi. È stato un uomo formidabile"
Domani sarà una giornata chiave per l'Inter: in programma gli esami di Lautaro Martinez... Domani sarà una giornata chiave per l'Inter: in programma gli esami di Lautaro Martinez
Il 1° gol in Europa di Castro manda il Bologna negli spogliatoi col sorriso: 1-0... Il 1° gol in Europa di Castro manda il Bologna negli spogliatoi col sorriso: 1-0 col Brann al 45'
Bonucci a Vergara: "Hai una bella energia. Usa la testa sempre, tanto c'è chi ti... Bonucci a Vergara: "Hai una bella energia. Usa la testa sempre, tanto c'è chi ti dà mazzate"
Fabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan... TMWFabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan dopo il Como
Non Bodo e neanche Bialystok: la partita più fredda dei playoff è KuPS-Lech Poznan... Non Bodo e neanche Bialystok: la partita più fredda dei playoff è KuPS-Lech Poznan
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
4 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas-Saelemaekers, il mancato cartellino a Van der Brempt: irritazione Milan dopo il Como
Immagine top news n.1 Settore arbitrale e non solo. Il punto dopo la seconda riunione del tavolo delle riforme FIGC
Immagine top news n.2 Caos arbitri, che succede? Per ora niente commissariamento, ma Gravina presenta il professionismo
Immagine top news n.3 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.4 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.5 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.6 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.7 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Inter e Atalanta, chi può andare avanti in Champions? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, un pari che vuol dire addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brann-Bologna 0-1, doppio cambio immediato per Italiano: dentro Dallinga e Orsolini
Immagine news Serie A n.2 Conference League, le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina: tanto turnover viola
Immagine news Serie A n.3 Scaroni: "Domani anniversario del Milan a Berlusconi. È stato un uomo formidabile"
Immagine news Serie A n.4 Domani sarà una giornata chiave per l'Inter: in programma gli esami di Lautaro Martinez
Immagine news Serie A n.5 Il 1° gol in Europa di Castro manda il Bologna negli spogliatoi col sorriso: 1-0 col Brann al 45'
Immagine news Serie A n.6 Bonucci a Vergara: "Hai una bella energia. Usa la testa sempre, tanto c'è chi ti dà mazzate"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, a sorpresa salta Sepe. Si punta sull'under Brondbo: gli estremi dell'accordo
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Scacciavillani é il nuovo presidente esecutivo del CDA delle Vespe
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi: "A Frosinone per dimostrare che i valori di classifica si possono stravolgere"
Immagine news Serie B n.5 Longo e l'idea di fare un passo indietro: "Ho la testardaggine di voler cambiare le cose"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Kassama: "Club ambizioso. Abate? Ha concetti difficili ma utilissimi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, costi di gestione nel Girone C: cifre monstre per il Catania. Oltre 14 milioni di euro
Immagine news Serie C n.2 Serie C, costi di gestione nel Girone B: Arezzo in vetta anche per gli esborsi. Carpi parsimonioso
Immagine news Serie C n.3 Serie C, costi di gestione nel Girone A: Vicenza e Brescia in vetta, ma spende anche la Triestina
Immagine news Serie C n.4 Ferrarese: "Vicenza verso la B? Sì. Solo loro possono complicarsi la strada"
Immagine news Serie C n.5 Il Pontedera parla brasiliano. BR Football e Sportheca: ecco i fondi che gestiscono il club
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, ecco la nuova proprietà. Il 95% delle quote del club passa alla BR Football
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus-Wolfsburg, le formazioni ufficiali: Capeta al fianco di Beccari. C'è Salvai in difesa
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV