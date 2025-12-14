Napoli, Lang: "Con Neres e Hojlund siamo un bel tridente. Oggi serve reazione"

Le parole dell'attaccante del Napoli Noa Lang nel prepartita della sfida contro l'Udinese ai microfoni di DAZN.

"Penso che siamo un bel tridente, Rasmus e David (Hojlund e Neres, ndr) hanno segnato di più, io devo migliorare. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta in Champions e questa partita è fondamentale".

Ecco i due schieramenti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Sozza

Assistenti: Lo Cicero – Yoshikawa

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Ghersini

AVAR: Manganiello