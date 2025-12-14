Modena, Gerli: "Finalmente è arrivata la vittoria! Pronti per Venezia e Monza"

Fabio Gerli, centrocampista e capitano del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club canarino dopo la vittoria ottenuta sul campo dello Spezia:

“Venivamo da un periodo con pochi punti ma dove non erano mancate le prestazioni. Finalmente portiamo a casa questa vittoria, che ci fa continuare il nostro percorso e ci dà morale. Il risultato poteva essere più largo, ma sono contento della prova dei ragazzi, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, subendo niente e creando tanto. Ora ci attendono due partite toste con Venezia e Monza, sono convinto che ci faremo trovare pronti“.