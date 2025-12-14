Sudtirol, Casiraghi: "Siamo una squadra viva. Fatta prestazione di grande carattere"

Contro il Bari ieri il Sudtirol ha portato a casa un punto importante in ottica classifica nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

“Ovviamente giocando con un uomo in meno si va in difficoltà - ha detto nel postpartita Daniele Casiraghi, centrocampista della formazione di Fabrizio Castori (fonte TuttoBari) -. Tengo a sottolineare che è stata fatta una prestazione di grande carattere anche così. Siamo una squadra viva. Arbitro? Non ci tengo a commentare. Parlo della partita: è stata fatta con voglia e carattere.

Vedo il lato positivo, nonostante fossimo uno in meno la partita è stata fatta. Undici contro undici poteva andare ancora meglio, siamo contenti del punto. Ho fatto i complimenti a Cerofolini, ha fatto una gran parata sul mio tiro. Peccato, ma bravo lui”.