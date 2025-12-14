Bari, Pucino dopo lo 0-0 del Druso: "Opportunità del genere non capitano spesso"

C'è grande rammarico in casa Bari per lo 0-0 di Bolzano contro il Sudtirol. Raffaele Pucino, difensore dei Galletti, è intervenuto ai microfoni di RadioBari per analizzare la prestazione del 'Druso' vissuta per oltre un'ora in superiorità numerica. "Opportunità del genere non capitano spesso - riporta TuttoBari -, sono occasioni che vanno sfruttate. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione, mentre nel secondo tempo non abbiamo osato abbastanza".

Ancora sul match: "La crescita di una squadra passa da questi momenti. Per venire fuori da questi periodi delicati devi sfruttare queste occasioni, devi avere più fame. Ci manca spensieratezza. Dobbiamo metterci col lavoro e cercare di venirne fuori, altrimenti è dura. Stiamo soffrendo noi, la città, i tifosi e la proprietà".

Sulla poca personalità della squadra: "Se non hai certe caratteristiche le devi tirare fuori. Dobbiamo guardarci dentro e mettere sul campo tutto quello che abbiamo. Dobbiamo essere consapevoli che il lavoro che stiamo facendo non è abbastanza. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più e io, personalmente, cercherò di tirare fuori qualcosa in più dai miei compagni".