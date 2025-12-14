Udinese, Runjaić: "Oggi dovremo essere perfetti. Classifica? Conta la prestazione"
Le parole di Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, nel prepartita della sfida di campionato contro il Napoli ai microfoni di DAZN.
"Sappiamo che il Napoli è una grande squadra e sono campioni d'Italia, sono primi in classifica. Sappiamo a che livello siamo, abbiamo bisogno di migliorare e giocare una partita perfetta oggi"
Quanto le dispiace per l'occasione persa contro il Genoa?
"Prima di tutto dobbiamo continuare il nostro processo e migliorare. L'importante non è la classifica, non importa contro chi giochiamo. L'importante è il percorso di questa squadra".
