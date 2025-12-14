Mantova, ore calde per Possanzini. Modesto in pole in caso di esonero
Ore calde a Mantova per la panchina. Davide Possanzini dopo la sconfitta di ieri contro il Cesena traballa e il Mantova riflette. In caso di sostituzione in pole c’è Francesco Modesto. Sullo sfondo Viali e Pagliuca. Il Mantova può cambiare allenatore nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti…
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31*
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 16*
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10*
* una gara in meno