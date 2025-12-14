Casertana, il tecnico Coppitelli: "Vogliamo finire il 2025 col sorriso. Casarotto ci sarà"

Nel giorno della sfida tra Casertana e Latina, in programma a partire dalle ore 17:30, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa Federico Coppitelli. Queste le sue parole riportate da TuttoC: “Da quando sono qui il primo giorno provo ad accendere l'entusiasmo e vorrei fosse alimentato da tutte le persone che sono attente alla squadra. Da qui, deve partire la partecipazione da parte di tutta la città e condivido a pieno le parole del nostro Direttore Sportivo. Siamo passati in pochi mesi da una serie di problemi da gestire a risultati importanti, grazie ai sacrifici dei ragazzi: vogliamo finire il 2025 con il sorriso ma saranno due partite difficili".

Sul Latina.

“Il nostro girone è talmente difficile che se viene a mancare un passaggio, non raccogli punti. Delle volte conta il momento e non c'è mai una differenza di punti tali che possano mettere in luce differenze importanti. La squadra ha degli ottimi lavori, sia in difesa, sia in attacco: hanno vinto con il Benevento, pareggiato con la Salernitana e perso di misura contro squadre forti come Catania e Cosenza. Dobbiamo porre la massima attenzione: anche facendo le cose fatte bene, dovremo essere bravi a vivere le situazioni anche difficili. Dovremo essere aggressivi e pazienti a seconda delle situazioni".

Casarotto ci sarà?

"Casarotto sarà sicuramente della partita, nonostante il problema sarà convocato poi vediamo se partirà dall'inizio o a partita in corso. A Casarotto volevamo affiancare due giocatori offensivi, l'importante è dare fiducia alla squadra e il concetto è quello di mettere in campo i giocatori che possano fare bene. Sceglieremo poi se avere un attacco a due o a tre a seconda di come stanno i ragazzi, deciderò poco prima della gara".