Fabbian, Dominguez, Sohm. L'incrocio tra Bologna e Fiorentina passa anche dal mercato

Al Dall’Ara oggi si affronteranno il Bologna e la Fiorentina e sarà l’occasione per discutere anche di mercato. A due settimane dalla fine della sessione invernale, potrebbe scaldarsi l’asse tra le due città divise dall’Appennino. I viola sono da tempo interessati a diversi calciatori dei rossoblù e oggi avranno la possibilità di vederli ancor più da vicino.

Il preferito resta sempre Giovanni Fabbian, nel mirino di diverse squadre italiane. La Fiorentina lo corteggia da tempo e sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra importante oppure lo scambio con Jacopo Fazzini, che dopo un inizio promettente col club di cui ha sempre fatto il tifo, è finito indietro nelle gerarchie a causa di un infortunio. Nel mirino anche Benjamin Dominguez, anche se gli arrivi di Solomon ed Harrison, uniti al buon impatto che Parisi continua ad avere in quelle zone di campo, ne hanno raffreddato un po’ l’appeal.

Dal canto loro, i toscani, possono giocarsi la carta Simon Sohm, visto che il Bologna è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il partente Sulemana, il quale è pronto a fare ritorno a Cagliari. Sartori, Di Vaio e Fenucci, tuttavia, sarebbero più interessati ad altri profili e continuano a tenere gli occhi su Acuna e Sahabo. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica di Bologna.