Fabio Cannavaro: "Sul mio ingaggio solo fake news. In Uzbekistan per un progetto serio"

Oggi esordio da ct: guadagno meno della metà di quanto scritto

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Da neo commissario tecnico dell'Uzbekistan, non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l'anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo". In una dichiarazione all'ANSA, l'ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 2006 e Pallone d'oro nello stesso anno, che oggi esordisce da ct dell'Uzbekistan in un'amichevole col Kuwait, smentisce seccamente la notizia rilanciata su internet a livello globale. In realtà - precisa il suo entourage - la vera cifra è meno della metà di quella erroneamente diffusa sul web. "Mi sarei aspettato - prosegue l'ex Pallone d'oro - un controllo più attento delle fonti, nell' informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile. Stavolta è capitato a me e ho potuto misurare quanto questo sia pericoloso e dannoso, sia per i fruitori delle varie piattaforme sia per chi è oggetto di fake news e non può fare nulla per arginarle, vista la velocità del web".

"La verità è una sola - conclude -. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l'Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita. Il contratto è fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico". (ANSA).