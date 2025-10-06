Ufficiale Era nell'aria, adesso è anche ufficiale: Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan

Fabio Cannavaro è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan. A renderlo noto è proprio la Federcalcio del paese asiatico, con un comunicato sul proprio profilo X: "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, rinomato specialista, tre volte partecipante alla Coppa del Mondo FIFA, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il CT italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico".

È stato annunciato anche lo staff tecnico dell'ex difensore: "— Eugenio Albarella — Vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); — Francesco Troise — Preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); — Antonio Chimenti — Preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e SPAL)