Fabio Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: sarà operativo dal 4 febbraio
Fabio Paratici è il nuovo uomo mercato della Fiorentina, che ne ha annunciato l'ingaggio tramite il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato del club, il quale fa sapere che il dirigente sarà operativo dal 4 febbraio: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". Di conseguenza, come circolato in queste ore, il dirigente chiuderà la sua stagione con il Tottenham per poi assumere l'incarico da ds viola.
Dopo le dimissione di Daniele Pradè del 1° novembre scorso, la società gigliata si è messa alla ricerca di un nuovo dirigente di spessore che potesse condurre il mercato con Roberto Goretti e la scelta è caduta sull'uomo mercato del Tottenham, ex Juventus e Sampdoria.
