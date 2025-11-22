Lecce, ecco l'esito degli esami per Pierret: lesione muscolare di basso grado
Arriva l'esito degli esami per il centrocampista del Lecce Balthazar Pierret. Il giocatore ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra e dunque non sarà disponibile nella sfida contro la Lazio in programma domenica alle 18.
Questo il comunicato del club giallorosso sull'esito dell'esame: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra".
In vista della sfida contro i biancocelesti restano poi da valutare le condizioni di Jean, mentre Francesco Camarda dovrebbe essere della partita.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
