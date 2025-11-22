Verso Napoli-Atalanta, il doppio ex Reja: "Conte sarò più sereno ma Palladino non avrà paura"
In vista del big match di questa sera tra Napoli e Atalanta ha parlato a La Gazzetta della Stampa il tecnico doppio ex Edy Reja. Queste le sue parole: "Le due squadre sanno governare le burrasche. Percassi ha un vantaggio straordinario: essere stato calciatore e dunque saper annusare il vento. E De Laurentiis una naturale freddezza a maneggiare il pericolo e ad affrontarlo. Sono due vincenti".
Sulle due squadre: "Non so come se la passi emotivamente il Napoli, che però è a due punti dal primo posto. Conte starà assai meglio di due settimane fa: il gol di McTominay è di una bellezza accecante. E Palladino, con una carriera da calciatore alle spalle di quel livello e un impatto da tecnico così autorevole, non avrà paura".
C'è ancora qualcosa di Gasperini nell'Atalanta?
"Senz’altro. Poi a Juric ha detto male, ma Gasperini ha lasciato un’eredità strepitosa. Il suo calcio è diventato modello internazionale. E la Roma, come si vede, ha imparato in fretta dal suo tecnico. Palladino porta in sé motivazioni nei calciatori".
Il Napoli dovrà scuotersi...
"Conte ha cercato la scossa, deve aver colto qualcosa e ha voluto incidere caratterialmente sulla squadra".
