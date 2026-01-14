Fabregas due anni più giovane di Modric: "C'è chi vuole lottare fino alla fine... Io volevo allenare"

Cesc Fabregas contro Luka Modric. Un tempo a centrocampo, domani in Como-Milan sarà un confronto con ruoli molto diversi. Il tecnico dei lariani, di due anni più giovane (38 contro 40) del croato, parla così dell’ex Milan e di cosa li abbia portati a due percorsi diversi: "Io non sono uno che pensa molto. C'è gente che vuole lottare fino alla fine, io volevo essere allenatore, lo sentivo dentro e volevo provarlo. Io sono felicissimo.

Abbiamo giocato contro nella qualificazione di Champions League, io avevo 18 anni e lui 20... poi Arsenal-Tottenham, Barcellona-Real. Lui è un fuoriclasse. Non lo conosco benissimo, mi hanno parlato di lui, ma ci sono giocatori che si vede l'atteggiamento e l'umiltà, per la carriera che parla da sola. Ancora oggi ti fa la differenza. Quando inizia a muoversi e ha tranquillità di muoversi è il numero uno".

Quella volta di lei a 18 anni e lui a 20 anni...

"Quella volta me la ricordo perché ho fatto due gol. Ho abbastanza memoria. Normalmente quando giochi contro questi tipi di fuoriclasse, già si sapeva che Modric avrebbe avuto una grande carriera. Se lo farò marcare a uomo? Ovvio”.

La conferenza stampa di Fabregas