Fabregas fa allargare il campo del Como: "Così da gestire meglio la pressione avversaria"

Non si scopre di certo oggi quanto Cesc Fabregas curi in maniera maniacale ogni singolo dettaglio per puntare al massimo per il suo Como, ma un'ulteriore conferma ci arriva quest'oggi da La Provincia. Come riferito dal quotidiano lombardo, infatti, il tecnico spagnolo ha fatto allargare il terreno da gioco del Sinigaglia di un metro, considerando entrambe le fasce laterali.

"Sì, è stata una mia richiesta", ha svelato lo stesso Fabregas a margine della conferenza stampa di sabato. "L'ho fatto perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l'anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più".

Una richiesta lecita quella dell'allenatore visto che, come da regolamento, la decisione di allargare il campo è consentita qualora si faccia richiesta alla Lega Serie A, purché vengano rispettati dei limiti. Il massimo consentito per i campi italiani, infatti, è di una lunghezza di 105x68 metri. Il Sinigaglia è passato da 105x65 a 105x66 metri. Ecco perché, come ha preannunciato Fabregas, dal prossimo anno il campo del Como potrebbe allungarsi di altre due metri.