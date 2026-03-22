Fabregas: "I giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi, sennò ci sono io che mangio la m***a"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa dopo la goleada rifilata al Pisa, ha fatto un bilancio sul percorso del suo Como. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Cosa pensa di questa squadra? Che livello ha raggiunto?

"Divertimento è la parola chiave. Oggi si vede la pressione che ha un giocatore. I social stanno ammazzando le persone, il talento, il carattere, perché sono persone diverse, hanno bisogno di amore. C'è chi ha bisogno di pacche sulle spalle. Divertirsi in senso responsabile, nel competere, nel vincere i duelli, giocando la palla e muovendoti... Penso che la squadra dimostri che lo possa fare. Dobbiamo continuare così, in un contesto dove si può fare. La società è forte, l'allenatore ha responsabilità e se sbaglio è colpa mia, ma i giocatori devono sentirsi liberi di esprimersi. Sennò, ci sono io che mangio la m....a. Devono sfruttare il loro talento in campo. Oggi vittoria importantissima".

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