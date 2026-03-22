Il Como asfalta il Pisa, vincono Atalanta e Lazio: le top news delle 18

Como dominante contro il Pisa nella 30' giornata di Serie A. Nel 5-0 dei lariani, inizia lo show Diao dopo sette minuti, raddoppia Douvikas (30'), poi Baturina fa tris. Poker di Nico Paz e Perrone chiude definitivamente i conti, per la quinta vittoria consecutiva ed un posto Champions che ormai non è più utopia. Pisa sempre ultimo, a quota 18 punti, e più vicino alla Serie B.

Sono tre punti importanti in chiave europea quelli conquistati dall'Atalanta contro l'Hellas Verona. L'1-0 finale di Bergamo porta la firma di Davide Zappacosta, bravo a trovare lo spazio al 37' per insaccare il sinistro al limite dell'area alla destra di Montipò. I nerazzurri tornano dunque a vincere dopo 6 partite e si portano momentaneamente a -1 dalla Roma (in campo dalle 18 contro il Lecce, 18esima sconfitta in campionato invece per l'Hellas Verona, sempre più ultima assieme al Pisa.

La Lazio di Sarri piega 2-0 a domicilio il Bologna di Italiano. I biancocelesti perdono Gila per infortunio, ma a prendersi la scena al 51’ è il giovane portiere Motta, che para il rigore ad Orsolini. Poi sale in cattedra Taylor per due volte tra il 72’ e l’82’: l’ex Ajax mette a segno la sua prima doppietta italiana e porta la Lazio 43 punti (all’ottavo posto), superando in classifica proprio il Bologna.