Delusione Roma, Hermoso: "Situazione non delle migliori. C'è un obiettivo da perseguire"

Mario Hermoso, difensore della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole a Sky:

Qual è il morale della squadra dopo l'eliminazione dall'Europa League?

"Una situazione che non è la migliore, la squadra sperava di passare il turno. Credo che stiamo attraversando un momento in cui tutti i dettagli ci stanno penalizzando molto. Ma adesso ci aspettano 9 partite e un obiettivo da raggiungere. Ci sono molti punti in palio, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo svoltare la situazione".