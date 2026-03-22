Delusione Roma, Hermoso: "Situazione non delle migliori. C'è un obiettivo da perseguire"
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Mario Hermoso, difensore della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole a Sky:
Qual è il morale della squadra dopo l'eliminazione dall'Europa League?
"Una situazione che non è la migliore, la squadra sperava di passare il turno. Credo che stiamo attraversando un momento in cui tutti i dettagli ci stanno penalizzando molto. Ma adesso ci aspettano 9 partite e un obiettivo da raggiungere. Ci sono molti punti in palio, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo svoltare la situazione".
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