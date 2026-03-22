Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima che conta per noi Frosinone e l'ambiente"

Nel post partita di Sudtirol-Frosinone, sfida vinta dagli ospiti per 3 reti a 1, il tecnico ciociaro Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TuttoFrosinone.

Mister più sciabola che fioretto. Vittoria più importante del campionato?

"Vittoria sicuramente importante e significativa perchè la squadra ha saputo adattarsi alla gara, al contesto. Gara tosta con seconde palle, profondità fatta da loro. Abbiamo fatto una gara diversa dal solito in cui ci samo adattati e per questo dò merito alla squadra. Vittoria importantissima".



Vittoria che vale anche come messaggio agli avversari? Come mai ha cambiato scarpe tra riscaldamento e match?

"Conta per noi Frosinone, per l'ambiente. Degli altri non mi interessa perchè ho usato la frase "andiamo a prenderli" che è uno slogan che abbiamo dal 10 luglio. Per le scarpe no non sono più saramantico, ormai alleno da 25 anni e credo che queste cose non determinano i risultati. Le ho cambiate per andare in campo con scarpe piu comode".