Fabregas: "6-7 anni fa eravamo in D, la nostra Champions è lavorare con una visione del futuro"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha analizzato ai microfoni di DAZN la corsa Champions dei suoi lariani, ricordando anche dove e come tutto questo è iniziato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Dipende da che prospettiva la si guarda, oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia Hartono, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo".

Che atmosfera si respira in città?

"Si respira un'aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso. 6-7 anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti: è difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa, sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale".