Lecce, Pierotti: "Buona gara con il Napoli, così anche stasera"

Prima della sfida dell'Olimpico tra Roma e Lecce, ai microfoni di DAZN, Santiago Pierotti ha commentato il match in programma: "Abbiamo fatto una grande partita con il Napoli e dobbiamo ripeterci anche oggi. A noi non manca nulla: se vogliamo ottenere la salvezza, dobbiamo fare punti e cercare gol. Per fortuna sono riuscito a sbloccarmi due giornate fa, spero di poter contribuire con i risultati".

Gasperini senza Celik e Wesley col turco che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare e il brasiliano squalificato. Sulle fasce spazio a Rensch e Tsimikas. In mediana con Kone infortunato gioca El Aynaoui. Sulla trequarti scelto Pisilli al fianco di Pellegrini per assistere l'unica punta Malen. Di Francesco senza Coulibaly in mediana, dentro Ngom. Spazio all'israeliano Gandelman sulla trequarti, Stulic vince il ballottaggio con Cheddira.

Le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.