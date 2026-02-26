Fagioli porta la Fiorentina a 15 minuti dagli Ottavi: è 1-3 ad inizio secondo tempo supplementare
Trova la rete del 1-3 la Fiorentina con la rete di Fagioli. Il regista viola è bravissimo a sfruttare l’uscita horror del portare avversario e a punirlo di contro balzo dal limite. Fiorentina a 15 minuti dagli ottavi.
