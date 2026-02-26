Chi è Mazurek, il baby talento polacco che ha costretto la Fiorentina ai supplementari

Tanta paura per la Fiorentina, che alla fine però riesce a spuntarla nel ritorno del playoff di Conference League e, pur essendosi vista costretta ad andare ai tempi supplementari contro i polacchi dello Jagiellonia, riesce a spuntarla e a staccare il pass per gli ottavi di finale, per il quarto anno di fila.

C'è un uomo che ha provato in ogni modo a interrompere la striscia in Conference della Fiorentina, ed è stato il migliore in campo nella sfida odierna del Franchi: il riferimento va al fantasista Bartosz Mazurek, colui che più di ogni altro si è opposto alla qualificazione facile per la Fiorentina, costringendola a giocare altri 30 minuti dopo i tempi regolamentari grazie alla sua tripletta.

Partiamo subito dal dire che Mazurek è uno di quei giocatori del campionato polacco da tenere sotto strettissima osservazione. In primis per l'età, visto che il 3 gennaio ha compiuto appena 19 anni: è un profilo futuribile, ma sta dimostrando di saperci fare anche nel presente. Dal momento del suo debutto nel marzo del 2025 in prima squadra con lo Jagiellonia, club nel quale ha fatto tutta la trafila giovanile. Da questa stagione, ha iniziato ad entrare in pianta più stabile nelle rotazioni di mister Siemieniec, fino alla grande notte del Franchi che, nonostante poi per la sua squadra sia finita male, promette di accendere le luci dei riflettori su di lui.

Centrocampista classe 2007 che predilige gli inserimenti offensivi e non disdegna neppure di agire da trequartista, di statura media (almeno nel calcio, è 1 metro e 80 d'altezza) Mazurek è sotto contratto con lo Jagiellonia fino al 2028, ma nell'accordo c'è un'opzione per estendere di un altro anno. Possibile però che, soprattutto se dovesse continuare così, arrivino chiamate dal grande calcio anche prima.