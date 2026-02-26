Fiorentina, Kean: "Dovevamo essere più lucidi. Miglioreremo nelle prossime partite"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Conference League contro lo Jagiellonia perso 2-4 ma chiuso comunque col passaggio del turno.

Quanta sofferenza: perché?

"Siamo arrivati con un po' di stanchezza, ma dovevamo essere più lucidi. Dobbiamo sempre imparare, adesso ci prepareremo per lunedì".

Già successo altre volte: questione di mentalità?

"Dipende tutto dalla testa. Dobbiamo solo migliorare su queste cose, per noi il ritorno deve essere importante. Miglioreremo nelle altre partite".

Quarta risultato utile: il passaggio del turno vi può motivare anche per il campionato?

"Assolutamente, tutte le partite sono una motivazione. Ascoltiamo il mister, importante dare il 100% in campo".

Il gol è tuo o di Fabbian?

"Non lo so, lui mi ha detto che era suo. L'importante è essere passati".