Cruciani attacca i tifosi del Napoli: "Chi pensa alla Marotta League è un cretino"

Il tema degli arbitri e degli arbitraggi, soprattutto degli errori, è una delle colonne portanti del dibattito pubblico di questi giorni a proposito del calcio italiano, e più nello specifico della Serie A, soprattutto da quando è deflagrato il caso (e il caos) Bastoni dopo Inter-Juventus.

Un argomento sul quale si è esposto anche il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, che nel corso del suo intervento durante il podcast 'Numer1' ha fatto un preciso riferimento alle polemiche di casa Napoli, arrivate a seguito della sconfitta dell'ultimo fine settimana per 2-1 sul campo dell'Atalanta: "Ma davvero qualcuno a Napoli e non solo a Napoli pensa che sarà uno Scudetto assegnato dal Var, rubato dall’Inter, regalato all’Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League?".

Quindi, prosegue e conclude Cruciani: "Chiunque pensi questa roba qui è evidentemente un cretino dato che fino alla vicenda Bastoni di favori a vantaggio dei nerazzurri se n’erano visti pochissimi, addirittura il contrario si potrebbe dire. Smettetela quindi di romperci le palle con i soliti piagnistei vittimisti. Se l’Inter arriverà fino in fondo sarà un’impresa sportiva, a mio avviso, eccezionale. Basta ricordarsi com’era ridotta l’Inter il 31 maggio 2025 dopo la disfatta con il PSG".