Falsini su Hellas-Parma: "Cuesta mi ha stupito, ha a disposizione più qualità di Zanetti"

Intervenuto al Corriere di Verona, l’ex scaligero Gianluca Falsini ha parlato della sfida che attende l’Hellas al rientro dalla sosta. Domenica 23 novembre i gialloblu veneti sfideranno il Parma al Bentegodi, in un importante match per la salvezza, queste le parole di Falsini: “Il Verona di oggi si deve sbloccare? Sul piano dei risultati evidentemente sì. In termini di gioco, le uniche gare in cui non mi è piaciuto sono state quelle con Pisa e Lecce, oltre alla serata della pesante sconfitta con la Lazio. Certo, serve qualcosa di più. E con il Parma, alla ripresa, sarà una sfida fondamentale”.

Sulla rosa: “Penso che a Paolo Zanetti manchi, sul piano della rosa, un certo tipo di giocatori: centrocampisti che si inseriscano, che vadano alla conclusione, che hanno le caratteristiche per incidere in attacco, che cerchino il tiro. L’unico che ha queste attitudini è Serdar”.

Sul Parma. “Sono chiaro: l’Hellas incontrerà un avversario che ha una cifra di qualità maggiore. Mi ha stupito Cuesta, non mi aspettavo che un allenatore che è stato secondo di Arteta si facesse subito così pratico. D’altro canto questo avviene nel calcio italiano, quando devi salvarti. Altri esempi? La Cremonese di Nicola e anche il Pisa di Gilardino. Squadre che non saranno belle, ma pragmatiche sì”.